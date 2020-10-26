Жителей Подмосковья призвали не улыбаться лисам

В Минэкологии Московской области призвали жителей региона при встрече с лисой не делать резких движений и не улыбаться животному. Ведомство выпустило соответствующую памятку.

В министерстве предупредили, что зверь может принять человеческую улыбку за угрожающий оскал и совершить нападение. Кроме того, рекомендуется не смотреть хищнику в глаза.

«Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», — говорится в сообщении.

В Минэкологии отметили, что здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми, а заходит в города и поселки только в поисках пищи или в случае заболевания.

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