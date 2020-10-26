МВД Грузии назвало имя захватившего филиал банка в Зугдиди

В МВД Грузии заявили, что заложников в филиале банка Грузии в городе Зугдиди захватил некий Бадри Есебуа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«В результате комплексных оперативно-следственных работ (подтвердилось, что. — «Газета.Ru».) участвовавшим в нападении лицом является Бадри Есебуа 1988 года рождения», — заявил сотрудник министерства.

По его словам, полиция активно продолжает «специальные оперативные и следственные мероприятия» для определения его местонахождения.

21 октября вооруженный мужчина ворвался в один из филиалов банка Грузии в Зугдиди и потребовал $500 тыс., захватив заложников. Несколько заложников смогли сбежать из здания банка. Они покинули его через крышу и пожарную лестницу. Позже захватчик сумел скрыться и уехать на полицейской машине в сторону Абхазии. В настоящее время он находится в розыске.

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