В Мексике пропала россиянка

В Мексике исчезла россиянка Елена Толстоброва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего консула посольства России в Мексике Андрея Трояновского.

По его словам, прокуратура штата Халиско уже в течение двух недель занимается поисками пропавшей.

Трояновский отметил, что консульство подключило к поискам организации соотечественников и почетного консула в регионе Хуана Санчеса Сантоса Наварро, который работает с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики.

Он добавил, что в настоящее время данных о возможном местоположении Толстобровы нет.

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