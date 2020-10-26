Дело об убийстве бизнесмена и депутата Петрова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова было передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, это было сделано по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

«Уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — рассказала Петренко.

Ранее сообщалось, что Петров скончался в результате покушения в Выборгском районе Ленобласти. Вечером 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

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