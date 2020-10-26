Врачи больницы в Ростове-На-Дону сообщали об отключении кислорода

Врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, информировали об отключении кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.

По ее словам, реаниматологи, которые работали в тот день в отделении, подавали рапорт о перебоях в подаче кислорода и даже полном его отключении.

При этом в ходе проверки выяснилось, что проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было. Такую информацию предоставила техническая служба.

«Была ли утечка или нет — мы тоже однозначно сейчас не можем сказать», — признала Левицкая.

Она добавила, что этим вопросом будут заниматься следственные органы.

Ранее стало известно, что в ковидном госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. СМИ сообщили, что причиной их смерти стала нехватка кислорода.

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