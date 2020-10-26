Прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить экс-мэра Риги иммунитета

Прокуратура Латвии попросила Европарламент лишить депутатского иммунитета члена ЕП и бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Айгу Эйдуку.

По ее словам, это нужно «для начала уголовного преследования» в отношении Ушакова.

В середине октября Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило генпрокуратуру страны предъявить ему обвинение в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу. Это устройство было найдено антикоррупционным ведомством во время обысков в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, которое связано с муниципальным транспортным предприятием «Ригас сатиксме». По словам чиновника, для него стало неожиданностью обнаружение этого устройства, которое, как заявил он, представляло собой склеенный альбом со встроенной камерой и микрофоном.

Нил Ушаков был мэром Риги в течение десяти лет. После ухода с поста в 2019 году он был избран депутатом Европарламента.

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