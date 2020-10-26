Переболевшие коронавирусом дети могут иметь проблемы с фертильностью

Исследования показали, что переболевшие коронавирусом дети могут иметь низкую фертильность следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Об этом пишет РИА «Новости».

Эксперт призвала внимательно наблюдать за переболевшими детьми.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза», — сказала Намазова-Баранова.

Она также отметила, что у 30% детей снизились когнитивные функции вне зависимости от тяжести течения болезни.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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