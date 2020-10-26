Петербургские следователи раскрыли «дело об отрезанном пальце»

В Петербурге задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического университета, которую ранее нашли мертвой и без пальца. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, вечером 22 октября мужчина на почве личных неприязненных отношений задушил женщину. После этого он с целью сокрытия преступления отрезал своей жертве большой палец правой руки для использования ее смартфона.

Как именно он намеревался «сокрыть преступление», ведомство не уточняет.

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