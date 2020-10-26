В России рождаемость снизилась на 23,7% за последние 5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

Она отметила, что такие данные констатируются из года в год.

По словам Кузнецовой, сокращение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад составлял 1,62, в 2020 году — 1,5. Она также добавила, что наблюдается снижение числа абортов.

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