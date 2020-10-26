В Госдуме предложили кастрировать педофилов

Депутаты фракции «Единой России» на этой неделе внесут законопроект о химической кастрации за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата нижней палаты Анатолия Выборного.

Депутаты предлагают дополнить статью 99 («Виды принудительных мер медицинского характера») Уголовного кодекса химической кастрацией, то есть введением в организм препаратов, подавляющих сексуальное влечение. Соответствующие поправки предлагается внести и в Уголовно-исполнительный кодекс.

По словам Выборного, такое решение необходимо из-за роста числа преступлений сексуального характера против детей. По мнению депутата, такие преступления совершают лица, страдающие сексуальными расстройствами.

В 2012 году Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов. В документе оговаривается возможность химической кастрации, но только с согласия осужденного.

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