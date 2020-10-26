Неизвестный избил полицейского у станции метро «Бауманская» в Москве

Неизвестный молодой человек избил сотрудника полиции Москвы у станции метро «Бауманская». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Неизвестный в ходе конфликта руками нанес вред находящемуся в отпуске сотруднику экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО, его с телесными повреждениями госпитализировали. Пострадавший был в гражданской одежде.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расфасовала по пакетам: расчленившую соседа петербурженку оправдали

— Жителя Волгограда избили после конфликта в родительском чате

— Девочка-подросток на Урале ударила ножом сверстницу