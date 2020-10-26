Девочка-подросток на Урале ударила ножом сверстницу

В Челябинской области 15-летняя девочка напала с ножом на свою 14-летнюю знакомую. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района. Между двумя девочками произошла ссора. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова возьмет на контроль данную ситуацию. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения.

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