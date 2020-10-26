Над Филиппинами бушует тайфун «Молаве»

Над Тихим океаном сформировался и в настоящее время бушует над крупнейшим филиппинским островом Лусон новый тайфун, получивший название «Молаве». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на метеорологическую обсерваторию Гонконга.

«Эпицентр тайфуна «Молаве» находится в 160 км юго-западнее Манилы», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, тропический циклон скоро выйдет в Южно-Китайское море. Набирая силу, он будет смещаться в западном направлении к берегам Вьетнама.

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