В Москве в понедельник ожидается до +12°С

В Москве в понедельник, 26 октября, ожидается до +12°С, облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +10...+12°С. Ожидается слабый ветер.

Вечером столбики термометров будут показывать от +3...+5°С. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст., а ночью — 755 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.