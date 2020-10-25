Во Франции задержали поставившего «лайк» под фото обезглавленного учителя

Мужчина, поставивший «лайк» под фотографией обезглавленного под Парижем учителя Самюэля Пати, задержан по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Полицейские поместили под стражу 22-летнего молодого человека «чеченского происхождения» в рамках расследования дела об убийстве, указано в сообщении.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом.

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