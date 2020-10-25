Оголившуюся перед Зеленским активистку задержали

На Украине задержали активистку движения Femen, которая подняла юбку перед президентом страны Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-офицера Оболонского районного управления полиции в Киеве Диану Шутько.

Женщина была задержана и доставлена в управление полиции, где на нее составили административный протокол за мелкое хулиганство, рассказала Шутько. По украинскому законодательству данное правонарушение наказывается штрафом, общественными работами, исправительными работами или административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что активистка подняла юбку перед участком для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов, когда туда пришел президент страны Владимир Зеленский вместе с супругой.

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