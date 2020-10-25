МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств в Минске

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против протестующих в Минске, подтвердила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Об этом сообщает ТАСС.

Спецсредства были применены возле Центрального РУВД по улице Орловской, рассказала Чемоданова. Она подчеркнула, что целью использования спецсредств было пресечение противоправных действий.

Представитель МВД не пояснила, какие именно средства применялись.

Ранее сообщалось, что на улице Орловской, расположенной недалеко от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, были слышны взрывы светошумовых гранат.

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