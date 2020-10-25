МЧС завершит активные поиски на месте ЧП с танкером в Азовском море 26 октября

Активный поиск в Азовском море трех моряков с танкера «Генерал Ази Асланов», на котором в минувшую субботу случился пожар, планируют завершить в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что активная фаза поисковых мероприятий будет завершена в 08.00 мск.

На месте работают сотрудники краевого МЧС, а также представители Новороссийского и Таманского морских спасательно-координационных центров.

Взрыв на танкере в Азовском море произошел 24 октября. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время ведутся их поиски. Еще 10 спасло проходящее мимо судно, состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Взрывом была повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ». После этого инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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