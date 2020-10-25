Протестующие в Минске движутся в сторону резиденции Лукашенко

Колонна протестующих в Минске движется в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, участники акции протеста свернули на улицу Орловская, которая ведет ко Дворцу Независимости.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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