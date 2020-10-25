Десятки человек задержаны на протестах в белорусской Лиде

Несколько десятков человек задержаны на протестной акции в белорусском городе Лида, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.

Протестующие задержаны в рамках административного процесса, уточнили в правоохранительных органах республики. Для разгона митинга использовали слезоточивый газ, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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