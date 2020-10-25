МИД Казахстана отреагировал на недовольство граждан из-за фильма «Борат-2»

В МИД Казахстана заявили, что авторы продолжения фильма о Борате провоцируют официальный протест казахстанских властей, чтобы создать вокруг картины шумиху, которая поможет его создателям больше заработать. Так в ведомстве прокомментировали обращение граждан, возмущенных картиной, передает Tengrinews.

«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмыслен, поскольку не имеет адресата», — считают в МИД республики, отметив, что чем больше ажиотажа будет вокруг фильма, тем больше прибыли заработают его авторы.

В ведомстве также подчеркнули, что картина «имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии», поэтому граждане страны справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами.

Фильм о Борате рассказывает о журналисте из Казахстана, который приехал в Соединенные Штаты. Во время путешествия по США Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Картина вышла на экраны в 2006 году. Премьера сиквела состоялась 23 октября.

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