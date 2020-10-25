В Москве коронавирус подтвердили еще у 4 455 человек
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве за сутки выявили 4 455 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный штаб по COVID-19 в Telegram-канале.
«В столице подтверждено 4 455 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1 072 пациента с COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на ИВЛ в больницах находятся 312 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин считает, что динамика заражений COVID-19 может снизиться в Москве
— В Москве от коронавируса вылечились больше 290 тысяч человек