В Москве коронавирус подтвердили еще у 4 455 человек

В Москве за сутки выявили 4 455 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный штаб по COVID-19 в Telegram-канале.

«В столице подтверждено 4 455 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1 072 пациента с COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ИВЛ в больницах находятся 312 человек.

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