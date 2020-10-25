Акула напала на мужчину у берегов Австралии
Бернст Ю.
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Акула напала на мужчину у побережья австралийского штата Квинсленд, передает телеканал 7 News.
Мужчина в критическом состоянии был доставлен по воздуху в больницу Таунсвилла.
По данным телеканала, нападение произошло у рифа Бритомарт, который является частью Большого Барьерного рифа. Данное место находится примерно в 150 км от Таунсвилла и является популярным местом для подводной рыбалки.
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