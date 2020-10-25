Индийская вакцина от коронавируса может быть готова к июню 2021 года

Вакцина от коронавируса Covaxin от индийской компании Bharat Biotech может пройти финальные испытания к июню 2021 года. Об этом сообщает газета Indian Express, ссылаясь на исполнительного директора компании Саи Прасад.

«Мы получим все разрешения, я думаю, во время второго квартала 2021 года. Мы должны будем получить данные об эффективности фазы 3 клинических испытаний в апреле, мае, июне», — сказал он.

При этом Прасад отметил, что сроки готовности вакцины могут сократиться, если правительство даст разрешение на использование препарата в чрезвычайных ситуациях.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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