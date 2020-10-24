Россиянин организовал нападение на свой отель в Анталье

Россиянин, владеющий отелем в турецкой Анталье, организовал нападение на гостиницу после ссоры с арендатором, сообщает газета Hurriyet.

На отель напали 15 русскоговорящих людей, они избили арендатора и забрали из сейфа около 11,5 тысяч рублей, указано в материале газеты.

Как в последствии рассказал арендатор Орхан Каплан, гостиница принадлежит гражданину России. Незадолго до инцидента собственник потребовал немедленно освободить объект, однако Каплан объяснил, что это невозможно, так как гости еще не закончили свой отдых.

Нападавшие ворвались в гостиницу, избили арендатора на глазах туристов, после чего перенесли его в свободную комнату и продолжили бить, отмечает газета. Один из гостей отеля обратился в полицию, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов освободили Каплана и задержали нападавших, они были отпущены после дачи показаний. Ведется следствие.