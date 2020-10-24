Раскольническая ПЦУ поблагодарила главу Кипрской церкви за «признание томоса»

Раскольническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который 24 октября впервые упомянул Епифания во время божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса как «предстоятеля украинской церкви». Об этом говорится на странице неканонической структуры в Facebook.

«Мы благодарим наших православных братьев и лично блаженнейшего архиепископа Хризостома за поддержку в непростое время становления», — говорится в сообщении.

В ПЦУ считают, что упоминание Епифания автоматически означает признание томоса об «автокефалии» так называемой «новой церкви» Украины. Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой церковью, которая признает эту неканоническую структуру.

Новая украинская церковь (ПЦУ) была создана на базе неканонических православных церквей Украины в 2018 году. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. Однако после этого Филарет Денисенко покинул ПЦУ вместе со своими сторонниками.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Филарет потребовал от Константинополя еще один томос

— Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры

— Пневмонию обнаружили у раскольника Филарета