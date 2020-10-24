Баку проинформировал посольство РФ о гибели россиянина в Гяндже
Анна Светлова
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Азербайджан проинформировал посольство России в Баку о гибели российского гражданина после обстрела города Гянджа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, россиянин будет похоронен при поддержке властей Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже.
Ранее генпрокуратура Азербайджана заявила, что пострадавший во время обстрела по городу Гянджа гражданин России 2007 года рождения Артур Маяков скончался в больнице.
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