Баку проинформировал посольство РФ о гибели россиянина в Гяндже

Азербайджан проинформировал посольство России в Баку о гибели российского гражданина после обстрела города Гянджа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, россиянин будет похоронен при поддержке властей Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже.

Ранее генпрокуратура Азербайджана заявила, что пострадавший во время обстрела по городу Гянджа гражданин России 2007 года рождения Артур Маяков скончался в больнице.

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