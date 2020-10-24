Свыше 36 тысяч человек остались без света в Хабаровском крае

В Хабаровском крае свыше 36 тысяч человек остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий, передает пресс-служба Министерства энергетики России.

«23 октября с 17:10 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — сообщает пресс-служба.

В ведомстве рассказали, что без электроснабжения в 40 населенных пунктах региона осталась часть бытовых потребителей (около 36 200 человек).

Отмечается, что ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России.

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