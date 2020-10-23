Готовившего теракт в Москве уроженца Центральной Азии арестовали на 2 месяца

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал уроженца Центральной Азии в связи с подготовкой теракта в одном из зданий органов власти в столичном регионе, сообщили ТАСС в суде.

В суде уточнили, что речь идет о человеке по фамилии Абдужаборов Д. Н. Суд решил отправить его на 2 месяца в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе. Мужчина 1999 года рождения хотел взорвать самодельную бомбу «в одном из зданий органов власти» в столичном регионе. Силовики обнаружили в его тайнике компоненты самодельного взрывного устройства, а также у него нашли переписку с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

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