Во Франции вынесли приговор прокомментировавшей убийство учителя девушке

Студентке, написавшей в соцсетях поддерживающий убийцу учителя под Парижем комментарий, вынесли приговор, пишет газета Figaro.

Девушка написала в соцсетях, что обезглавливание учителя под Парижем было заслуженным. После этого 19-летнюю девушку задержали. В пятницу она предстала перед судом Безансона за «оправдание терроризма». Студентка призналась в содеянном и заявила, что совершила оплошность.

Прокуратура просила суд назначить ей наказание в виде шести месяцев условного заключения, а также 180 часов принудительных работ. Однако суд назначил девушке всего четыре месяца условного заключения.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Президент Франции Эммануэль Мак

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