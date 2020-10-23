Собянин заявил, что Москве не нужны новые карантинные ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москве не требуются новые санитарные ограничения из-за коронавируса и призвал граждан соблюдать текущие, передает РИА «Новости».
Так, по его словам, более миллиона москвичей, и в том числе тысячи школьников, уже перешли работать на удаленку, а обязательная самоизоляция предписана людям старше 65 лет.
«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал мэр.
Всего в столице с начала пандемии выявили почти 386 тыс. заболевших COVID-19. За последние сутки было обнаружено 5 478 заразившихся, 2 779 вылечившихся и 62 умерших пациента.
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