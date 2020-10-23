Морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке

Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Гибли донные гидробионты и рыбы... Морские млекопитающие не пострадали... Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», — сказал Адрианов.

В конце сентября в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. Были возбуждены уголовные дела. Причиной загрязнения воды и гибели животных официально признали цветение токсичных водорослей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Камчатке обнаружили два новых места массовой гибели морских животных

— Камчатка разработает меры поддержки морских млекопитающих

— Причиной загрязнения на Камчатке официально признали цветение водорослей