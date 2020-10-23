Польская полиция применила газ в ходе протестов из-за запрета абортов

Польские правоохранители применили физическую силу и газ в ходе протестов, которые вспыхнули в стране из-за запрета абортов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичной полиции Сильвестора Марчака.

По его словам, в ходе акций силовики столкнулись с «большой волной агрессии».

Протестующие бросали в сотрудников полиции камнями, что совершенно недопустимо, подчеркнул он.

«Вчера была использована физическая сила и газ», — заявил Марчак.

Он добавил, что полиция задержала 15 человек.

Ранее Конституционный суд Польши принял решение о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

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