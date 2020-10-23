Врач предупредил о депрессии у пациентов с инсультом в 40-70% случаев

У людей, перенесших инсульт, в 40-70% случаев развивается депрессия, рассказал главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА РФ Николай Шамалов. Его слова передает РИА «Новости».

Есть даже понятие «постинсультная депрессия», что является серьезной проблемой, отметил Шамалов. Он объяснил, что если данной проблемой не заниматься, она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом.

В связи с этим, по его словам, в хорошо налаженный реабилитационный процесс должны быть включены психолог и психиатр.

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