Эксперт назвала самый тяжелый день недели

Пятница — самый тяжелый день недели. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Блинникова подчеркнула, что традиционно самым тяжелым днем считается понедельник, потому что нужно начать работать после отдыха. Тем не менее, с научной точки зрения пятница не легче.

«Пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать», – отметила специалист.

Она добавила, что к пятнице накапливается недоделанная ранее работа.

«Они (откладывающие дела на потом) растрачивают при этом (доделывая задания) избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем и физическим, и психическим», – предупредила Блинникова.

Она посоветовала заранее планировать время и распределять нагрузку равномерно.

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