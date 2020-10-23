Невролог рассказала, как восстановить обоняние

Для того, чтобы восстановить утраченное обоняние, что часто случается с людьми, переболевшими COVID-19, необходимо вспоминать ароматы, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-невролог Гульнара Ахмадеева.

«Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус, полностью концентрируясь на ощущениях», — сказала Ахмадеева.

По ее словам, так же можно действовать и в отношении потерянной вкусовой чувствительности.

«Функция хранения информации, собственно, память, не страдает, она сохранена, — объяснила специалист. — Поэтому мы, по сути, помогаем заново выстроить межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату, то есть рецепторной части обонятельного анализатора».

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