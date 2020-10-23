В Польше запретили аборты из-за болезни плода, это 98% случаев

Конституционный суд Польши рассмотрел громкое дело о евгенических абортах, которые разрешено проводить в стране при обнаружения патологии плода, передает ТАСС.

Суд постановил, что такое прерывание беременности не соответствует конституции страны.

С просьбой рассмотреть данный вопрос к суду обратилась группа депутатов парламента. Они заявили, что 30 статья Конституции Польши декларирует право на жизнь человеку на всех этапах его развития от момента зачатия.

К суду также обратились польские врачи, указав, что запрет аборта в случае патологии плода представляет собой значительную угрозу для здоровья женщин — как физического, так и психического.

В Польше с 1993 года запрещены аборты без наличия угрозы для жизни и здоровья матери или серьезной патологии плода. При этом беременность в стране можно прервать, если она наступила вследствие изнасилования.

По данным польского Минздрава, в 2019 году в республике было сделано 1 100 легальных абортов. Причиной 1074 из них стало обнаружение у плода неизлечимой болезни.

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