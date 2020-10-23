В Европе начали отменять рождественские ярмарки из-за коронавируса
В странах Европы начали отменять традиционные рождественские ярмарки из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
В частности, от проведения ярмарки в этом году отказались в Страсбурге во Франции. В 2019 году ее посетили 2 миллиона человек.
Также не состоится ярмарка в Берлине, которую в среднем ежегодно посещают порядка 1 миллиона человек.
Советник при шотландском правительстве в области здравоохранения Джейсон Литч призвал всех готовиться к «цифровому Рождеству» в этом году.
Власти Ирландии ввели жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, чтобы попытаться нормализовать ситуацию к Рождеству.
В последние недели в странах Европы сообщают о росте заболеваемости коронавирусом.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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