Названы способы защитить кожу при использовании антисептиков

При использовании антисептиков важно учитывать тип кожи и не забывать об увлажнении, рассказали дерматологи изданию РБК.

Допустимая частота применения антисептических средств зависит от индивидуальной чувствительности кожи, универсального ограничения не существует, отметила дерматолог Инна Петросова. Она также добавила, что ношение перчаток и частое мытье рук также могут вызвать проблемы.

При этом ее коллега Татьяна Егорова считает, что люди со здоровой кожей могут использовать антисептик не больше трех раз в день. По словам Егоровой, нужно выбирать средства с глицерином, экстрактом алоэ и меньшим содержанием спирта, чтобы не пересушивать кожу.

Реакция на антисептик у разных людей индивидуальна, считает дерматолог Екатерина Надежкина. Однако важно по возможности наносить увлажняющий крем после применения антисептика, подчеркнула она.

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