Трамп: американская вакцина от коронавируса появится в течение недель
Президент США Дональд Трамп анонсировал появление американской вакцины от коронавируса нового типа в течение нескольких недель. С таким заявлением он выступил в ходе дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, трансляцию ведет CBS News.
По словам президента, вакцина «готова», о ней будет объявлено в ближайшее время.
При этом Трамп подчеркнул, что не может дать гарантий, однако существует «хороший шанс» появления вакцины до конца года.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 8 млн жителей Соединенных Штатов, скончались более 222 тысяч человек. Выздоровели более 3 млн американцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число случаев COVID-19 в США превысило 8 млн
— Трамп назвал идиотами руководителей здравоохранения США
— Регулятор США впервые зарегистрировал лекарство от COVID-19