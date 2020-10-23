Трамп: американская вакцина от коронавируса появится в течение недель

Президент США Дональд Трамп анонсировал появление американской вакцины от коронавируса нового типа в течение нескольких недель. С таким заявлением он выступил в ходе дебатов с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, трансляцию ведет CBS News.

По словам президента, вакцина «готова», о ней будет объявлено в ближайшее время.

При этом Трамп подчеркнул, что не может дать гарантий, однако существует «хороший шанс» появления вакцины до конца года.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 8 млн жителей Соединенных Штатов, скончались более 222 тысяч человек. Выздоровели более 3 млн американцев.

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