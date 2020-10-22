Суд отпустил обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова под домашний арест

Красноярский краевой суд изменил меру пресечения бизнесмену и политику Анатолию Быкову, который обвиняется в убийствах и других преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда и отпустил Быкова из СИЗО под домашний арест до 6 декабря.

Бизнесмен был задержан 7 мая. Его обвиняют в организации убийства двух человек в 1994 году и в руководстве преступным сообществом.

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