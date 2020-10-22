Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили
Антон Демидов
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Скончавшийся в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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