Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили

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Global Look Press

Скончавшийся в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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