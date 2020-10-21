Во Франции за сутки коронавирусом заразились больше 26 тысяч человек
Карина Казанцева
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Во Франции за сутки коронавирусом заразились 26 676 человек, следует из данных портала Worldometers.
Также за сутки скончались 166 человек. Всего в стране подтвердились 957 тысяч новых случаев и 34 тысячи смертей. За последние дни в больницы поступили больше девяти тысяч человек, 1584 из них — в реанимацию.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.
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