Неизвестный «заминировал» Государственный Кремлевский дворец

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Неизвестный сообщил, что «заминировал» Государственный Кремлевский дворец, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На почту кол-центра Государственного Кремлевского дворца пришло анонимное сообщение о том, что здание заминировано», — сказал собеседник.

Он уточнил, что ФСО начала проверку.

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