Неизвестный «заминировал» Государственный Кремлевский дворец

Неизвестный сообщил, что «заминировал» Государственный Кремлевский дворец, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На почту кол-центра Государственного Кремлевского дворца пришло анонимное сообщение о том, что здание заминировано», — сказал собеседник.

Он уточнил, что ФСО начала проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Аэропорт эвакуировали в Хабаровске после сообщения о «минировании»

— Около 10 московских вузов оказались «заминированными»

— Московский ТЦ «Европейский» проверяют из-за угрозы взрыва