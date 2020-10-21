Неизвестный «заминировал» Государственный Кремлевский дворец
Карина Казанцева
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Неизвестный сообщил, что «заминировал» Государственный Кремлевский дворец, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На почту кол-центра Государственного Кремлевского дворца пришло анонимное сообщение о том, что здание заминировано», — сказал собеседник.
Он уточнил, что ФСО начала проверку.
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