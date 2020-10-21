В Германии задержан нападавший на туристов исламист

В Дрездене задержан исламист, около двух недель назад напавший с ножом на двух туристов, один из которых скончался. Об этом сообщает издание Spiegel.

Задержанным оказался 20-летний гражданин Сирии. Отмечается, что ранее его подозревали в вербовке новых членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Он прибыл в Германию в 2015 году. При этом его запрос о предоставлении убежища был отклонен.

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