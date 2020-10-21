Гинцбург предрек коронавирусу статус эндемичной инфекции

Коронавирус нового типа может стать природно-очаговой инфекцией, распространившись среди среди домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, коронавирус рано или поздно перейдет к животным, и тогда инфекция станет эндемичной.

«И вот это наводит не на очень радостные мысли, потому что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало», — сказал Гинцбург.

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