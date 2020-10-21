Три человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе Хьюстона
Анна Светлова
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Три человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе в американском городе Хьюстон в ночь на 21 октября, еще один пострадал и находится в критическом состоянии. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что в момент происшествия в заведении находились 30 человек. По предварительным данным, стрельба могла начаться в результате конфликта двух мужчин.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивает злоумышленников, также они выясняют, имел ли ночной клуб разрешение на работу в условиях ограничений, связанных с коронавирусом.
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