Ростовские власти отрицают смерть больных COVID-19 от нехватки кислорода

В больнице №20 в Ростове-На-Дону не было аварийных ситуаций с поставкой кислорода. Об этом сообщила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в последние дни в городе увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

«Для нас большая трагедия, когда погибают люди, но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы не было», — отметила Кожухова.

Она подчеркнула, что в это время не было и аварий, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

Замглавы администрации добавила, что причину кончины 13 человек устанавливают патологоанатомические службы.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.

Росздравнадзор начал проверку по факту данной информации.

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