В Уфе объяснили причину диагноза «беременность» у мужчины
Полина Рутковская
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Запись о беременности в медицинской карте жителя Уфы появилась из-за технической ошибки, заявили в министерстве здравоохранения Башкирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Руководство больницы провело служебное расследование и выявило всех причастных, рассказали в минздраве. Там добавили, что пациент опубликовал фотографию еще не проверенной руководителем подразделения истории болезни.
Ранее сообщалось, что в Уфе врачи по ошибке диагностировали у мужчины беременность и направили его к гинекологу.
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