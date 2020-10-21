В Госдуме прокомментировали смерть протоиерея Дмитрия Смирнова

Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал смерть протоиерея Димитрия Смирнова. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, Смирнов принадлежал к уходящему поколению людей, способных ярко говорить и проповедовать, основываясь на своем духовном опыте.

Гаврилов отметил, что его часто острые высказывания, казалось бы, к банальным вещам — отношениям между супругами, строительству семьи — привлекали внимание не только в России, но и на Балканах, в Болгарии, в Сербии, в Греции.

Депутат отметил, что протоиерей был удивителен тем, что «никогда не предавался унынию и никогда не жаловался».

21 октября стало известно о смерти бывшего главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова. Он скончался возрасте 69 лет.

В мае текущего года протоиерей Дмитрий заразился коронавирусной инфекцией, долгое время он проходил лечение в больнице. В августе он был освобожден от должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья. Священнослужитель был известен в том числе за счет своих резонансных заявлений.

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